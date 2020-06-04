Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

04.06.2020 02:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:06
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvan Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada, sürücü mahalinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarma çalışması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü. Adana’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Yıldırım, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Haber
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Son Dakika: Bakan Koca’dan ’Sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Haberler››Güncel››Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:01: Domuza çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 01:51: Libya Başbakanı Serrac'dan, Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı - Haber 01:45: Van'da, kaçak avlanan 2,5 ton inci kefali ele geçirildi - Haber 01:43: Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 01:37: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haber 23:57: Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Haber 22:25: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 10:42: Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi - Haberler 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu - Haberler