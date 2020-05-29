Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

29.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:33
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı 01 ADR 615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek G.G. idaresindeki 01 D 7503 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada yaralanan M.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yaralanmadan kurtulan G.G. ise ifadesi alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Tufanbeyli, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bitlis’te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Haberler››Güncel››Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:27: İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak - Haber 02:17: Niğde'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Haber 02:15: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haber 02:13: Sağlık Bakanı Koca'dan "Biraz daha dayanalım" çağrısı Açıklaması - Haber 02:11: Freni patlayan hafif ticari araç, TIR'ın altına girdi: 4 yaralı - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı - Haber 00:42: İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak - Haber 22:27: Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı - Haberler 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler