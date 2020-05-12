Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı

Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladıADANA'da, kimliği belirsiz iki şüpheli, bir sitenin otoparkındaki hafif ticari aracı ateşe verdi.

12.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:50
Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı
ADANA'da, kimliği belirsiz iki şüpheli, bir sitenin otoparkındaki hafif ticari aracı ateşe verdi. Araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheliler kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi, Hasan Çelik'e ait 01 ABK 374 plakalı hafif ticari aracı, üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Aracın bir anda alev aldığını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye haber verirken, şüpheliler ise hızla ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de yanan araçta çalışma yaptı. Aracı kundaklanan Hasan Çelik, "Tam iftar vakti iki kişi gelip, aracı yanıcı madde dökerek yakmış. Sitedekiler görmüş. Husumetli olduğum ya da şüphelendiğim biri yok" dedi.
Polis, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana’da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Adana, Araç, Güncel, Haber

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