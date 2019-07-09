09.07.2019 09:34
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adana'da iki üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı

Adana

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da 2 üsteğmen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da 2 üsteğmen gözaltına alındı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Adana'da İncirlik Üssü'nde ve Karataş Sahil Güvenlik'te görevli iki üsteğmen gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
İstanbul, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:10   Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın motoruna sıkıştı
10:10   Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada
10:09   Sınır hattında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
10:07   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün...
10:07   Muğla'da çöplük yangını
10:06   Van'da 19 bin 719 paket kaçak sigara ele geçirildi
10:03   Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti