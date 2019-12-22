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Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır bin litre sahte içki bulundu.

22.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:00 Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi
'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır bin litre sahte içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekip, yapım aşamasında ve satışa hazır bin litre sahte rakı ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli Z.K'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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