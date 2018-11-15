Adana'da İnşaatın Bodrumunda Ceset Bulundu

Adana
'da apartman inşaatının bodrumunda erkek cesedi bulundu. Merkez Seyhan
ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi
'deki apartman inşaatında çalışan işçiler, bodrum katta bir kişinin yarı çıplak halde hareketsiz yattığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, üstünden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Adana
15 Kasım 2018 Perşembe 14:28