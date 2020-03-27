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Adana'da intikam cinayeti

ADANA'da, amca çocukları tarafından öldürülen Eray Demir Keskin'in (26) diğer kuzeni Ayhan Keskin'i (49) öldüren Muhammet Emin Güzel (18), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

27.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:11
Adana'da intikam cinayeti

ADANA'da, amca çocukları tarafından öldürülen Eray Demir Keskin 'in (26) diğer kuzeni Ayhan Keskin'i (49) öldüren Muhammet Emin Güzel (18), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güzel, Ayhan Keskin'i arkadaşının intikamını almak için öldürdüğünü söyledi.

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan olaylar, geçen yıl 2 Ekim günü başladı.  İddiaya göre, Eray Demir Keskin, amcasının oğlu Hakan Keskin'e, "10 yıl önce amcamızı dövmüştün" diyerek, tokat attı. Kavga, aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandı. Ancak yine iddiaya göre, Eray Demir Keskin, Hakan Keskin ile diğer kuzenleri Mehmet Keskin (24) ve Adem Keskin'e (30), oturdukları kahvehanede tabanca gösterdi.  Mehmet-Adem Keskin de,

Eray Demir Keskin'e tabancayla ateş etti. Başından vurulan Eray Demir Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan Mehmet Keskin ve Adem Keskin tutuklanırken, Hakan Keskin serbest bırakıldı.

6 AY SONRA İNTİKAM ALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, 15 Mart Pazar günü de, Eray Demir Keskin'in amca oğullarından Ayhan Keskin (49), tabancayla vuruldu. Yaralanan Keskin, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde, 25 Mart Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muhammet Emin Güzel olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Güzel, polisteki sorgusunda Ayhan Keskin'i, arkadaşı Eray Demir Keskin'in 6 ay önce öldürülmesinde payı olduğu için intikam amacıyla vurduğunu söyledi. Muhammet Emin Güzel, sevl edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammet Emin, Keskin, Güncel

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