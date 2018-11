Adana'da İş Adamının Öldürülme Davası

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:33



Adana'da iş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski çalışanıyla kadın kıyafetleri giyerek cinayeti işlediği öne sürülen arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi.Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.Duruşmada, mahkemeye cinayeti aydınlatacağı iddiasıyla mektup gönderen, başka bir suçtan Adana E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan B.S. tanık olarak dinlendi.Öldürülen Kazım Fidancı'yı tanıdığını belirten B.S, "Ben sanayide kaynakçı olarak çalışıyordum. Öldürülen iyi bir insandı. Benim sevgi evlerinde kalan kızıma sahip çıkardı. Bana da maddi yardımda bulunurdu. Ben Kazım'ın sağlığında Nizami'ye 150 bin lira verdiğini biliyorum. Bu parayı 'Kendi iş yerini açsın, batmasın, rezil olmasın' diye verdi. Kazım'ı Nizami'nin öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü Halil bunu yapamaz, bir tavuk bile kesemez." dedi.Daha sonra söz verilen sanıklardan Nizami K. ve Halil İ. tanığı tanımadıklarını söyledi.Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.Savcı, mütalaasında, Halil İ'nin cinayeti Nizami K'nin azmettirmesi sonucu işlediğini belirterek, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca, sanık Halil İ'ye verilecek cezada Nizami K'nin azmettirici olduğunu ortaya çıkarttığı için indirim yapılmasını talep etti.Esas hakkındaki mütalaanın ardından söz verilen müştekiler de her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Sanıklardan Nizami K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Beni tehdit eden bir şahsı nasıl suça azmettirebilirim. Eşimle, işimle beni tehdit ediyordu. Beni öldüreceğinden bile şüpheleniyorum." dedi.Halil İ.de diğer sanığın yalan söylediğini öne sürerek, "Kendisine emniyete gidip bu olayı aydınlatmak istediğimi söyledim ama olabileceklerden korktuğum için geri durdum." diye konuştu.Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.Mahkeme heyeti, her iki sanığın da mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.OlaySarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde 22 Ağustos 2017'de devriye gezen polisler, göl kenarında park halindeki otomobilin içinde çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı'yı bıçakla öldürülmüş olarak bulmuştu. Yapılan soruşturma sonunda, Fidancı'yı öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Nizami K. ve arkadaşı Halil İ. hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılmıştı.