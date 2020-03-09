Adana'da "İş Hukuku" semineri yapıldı
Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) iş birliği ile düzenlenen "İş Hukuku" konulu eğitim proğramı tamamlandı.
09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) iş birliği ile düzenlenen "İşHukuku" konulu eğitim proğramı tamamlandı.
Adana'da bir otelde 6-8 Mart tarihleri arasında yapılan ve moderatörlüğünü TÜRAVAK Başkan Yardımcısı Elif Şahin Taşkın'ın yaptığı seminerde, konuyla ilgili çeşitli sunumlar yapıldı.
Seminere, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'den toplam 103 kişi katıldı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, seminerin kapanışında yaptığı konuşmada, meslektaşlarının kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için eğitimlere çok önem verdiklerini kaydetti.
Adana'da bir otelde 6-8 Mart tarihleri arasında yapılan ve moderatörlüğünü TÜRAVAK Başkan Yardımcısı Elif Şahin Taşkın'ın yaptığı seminerde, konuyla ilgili çeşitli sunumlar yapıldı.
Seminere, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'den toplam 103 kişi katıldı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, seminerin kapanışında yaptığı konuşmada, meslektaşlarının kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için eğitimlere çok önem verdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Adana'da "İş Hukuku" semineri yapıldı
Etiketler : Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Adana, Güncel
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