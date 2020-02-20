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Adana'da iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Adana'da tuhafiye dükkanında çelik kasa ve tezgah altlarında 1005 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:56Adana'da iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı
'da tuhafiye dükkanında çelik kasa ve tezgah altlarında 1005 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesindeki bir tuhafiye dükkanda kaçak sigara bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda çelik kasa ve tezgah altlarında 1005 paket kaçak sigara ile çorap kutusunda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 21 mermi buldu.
Bunun üzerine iş yeri sahibi M.M.D, gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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