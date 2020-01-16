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Adana'da iş yerindeki gizli bölmeden kaçak elektronik sigaralar çıktı

Adana'da bir iş yerinde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 89 elektronik sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:30Adana'da iş yerindeki gizli bölmeden kaçak elektronik sigaralar çıktı
'da bir iş yerinde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 89 elektronik sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığını belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, iş yerinin zemininde gizli bir bölme olduğunu tespit etti. Burayı inceleyen ekip, gümrük kaçağı 89 elektronik sigara ile bunlarda kullanılan 55 likit ve 48 kartuş ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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