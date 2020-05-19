Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralıADANA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralandı.

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
19.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:33
Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
ADANA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iş yeri sahibi S.Y. ile evine gitmek için sokaktan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise tabancayla birlikte olay yerinden kaçarak, ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı sokağa gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Y.?ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Sokakta çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan olduğunu tespit etti.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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