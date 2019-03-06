Adana'da "İstihdam Seferberliği"

Kaynak: İHA

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen "İstihdam Seferberliği" bilgilendirme toplantısı, TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç'ın katılımıyla 8 Mart'ta gerçekleştirilecek.Adana Hilton Oteli'nde saat 17.00'de başlayacak toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında yeni istihdam için sağlanan teşvik ve destekler hakkında bilgi verilecek İş verenlerin uygulamalarla ilgili soruları yanıt bulacak."Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında ülke genelinde 2,5 milyon kişinin istihdamı hedefleniyor. Yeni istihdam için, ücret, prim ve vergi, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret, düzenli ödemeye, kalkınmaya ilave, önce işbaşı eğitim sonra istihdam, nitelikli iş gücü eğitim olmak üzere 8 önemli teşvik ve destek veriliyor. - ADANA