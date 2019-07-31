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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

- Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Operasyonda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiADANA - Adana'da yapılan operasyonunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

31.07.2019 11:27
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
- Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
Operasyonda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA - Adana'da yapılan operasyonunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine adrese baskın yaptı. Bir evin deposunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis R.K. isimli zanlıyı ise gözaltına aldı. Zanlı emniyette sorgulanırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta ise imha edilmek üzere el konuldu.

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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