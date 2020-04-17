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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana polisi, bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

17.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:52
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
Adana polisi, bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis iş yerine yaptığı baskında bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ve M.A. isimli zanlılar sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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