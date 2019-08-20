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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirildi.

20.08.2019 09:01 Adana'da kaçak içki operasyonu
Adana'da düzenlenen operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde 2 farklı adres ve bir araçta kaçak içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis 3 ayrı adrese yaptığı baskında bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirdi.

Polis S.Y. ve H.Y. isimli iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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