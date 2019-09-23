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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu Operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildiADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi.

23.09.2019 10:52
Adana'da kaçak içki operasyonu
Operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi
ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde bir evde kaçak içki imal edildiği ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine harekete geçerek eve baskın düzenledi. Baskında bin 941 litre kaçak içki 105 litre ise etil alkol ele geçirildi. Kaçak içkiler imha edildi.
Olayla ilgili C.Ş. ve N.Ş. gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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