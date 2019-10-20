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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

20.10.2019 10:09Adana'da kaçak içki operasyonu
Adana'da bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bir depoda kaçak içki üretildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine polis depoya baskın yaptı. Operasyonda 168 şişe rakı, 125 litre varil içerisinde rakı, 27 şişe viski, 10 litre varil içerisinde viski, 160 litre etil alkol, 700 rakı şişesi kapağı, 85 viski etiketi, 50 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Olayla ilgili M.Ö. ve S.C. gözaltına alındı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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