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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da bir otomobilde 161 şişe kaçak içki ele geçirildi.

01.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:44Adana'da kaçak içki operasyonu
'da bir otomobilde 161 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 07 L 6858 plakalı otomobille kaçak içki sevkiyatı olduğunu belirledi. Ekip, takibe alınan otomobili Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 161 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Otomobildeki S.C. ve N.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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