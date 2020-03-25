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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

25.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:05
Adana'da kaçak içki operasyonu
Adana 'da bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde bir iş yerinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis iş yerine baskın yaptı. Aramada piyasa değeri 80 bin lira olan 27 adet 1 litrelik şişelerde etil alkol, 150 şişe içki yapımında kullanılan malzeme, 1 litre içki yapımında kullanılan anason, 0,25 litre içki yapımında kullanılan gliserin, 490 boş alkol kiti şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.D isimli şahıs gözaltına alındı.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana, 3. Sayfa

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