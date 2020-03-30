Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da piyasa değeri 355 bin liralık bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi.

30.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:55
Adana'da kaçak içki operasyonu
Adana 'da piyasa değeri 355 bin liralık bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı ve Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli mahallelerinde kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada Hadırlı Mahallesi'nde piyasa değeri 105 bin lira olan 500 litre, Güneşli Mahallesi'nde ise piyasa değeri 250 bin lira olan bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi. Toplamda piyasa değeri 355 bin liralık bin 750 litre kaçak içki ele geçiren polis, S.K. ve H.S. isimli iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneşli, Adana, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da kaçak içki operasyonu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:22: Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler 10:18: En sakin dönemlerini geçiren Tekirdağ'ın sokakları havadan görüntülendi - Haberler 10:17: Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı - Haberler 10:17: Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler 10:16: İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı - Haberler 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:36: Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu 08:59: İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız - Haberler 08:39: Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor - Haberler