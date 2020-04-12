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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da piyasa değeri 500 bin lira olan içki aroması, etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi.

12.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:11
Adana 'da piyasa değeri 500 bin lira olan içki aroması, etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bir depoda kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 500 bin lira olan bin 560 şişe alkollü içki aroması, 2 bin 250 şişe viski kiti aroması, bin şişe ibaresiz alkollü içki kiti aroması, 450 şişe ibaresiz alkollü içki yapımında kullanılan anason, 450 şişe ibaresiz alkollü içki yapımında kullanılan renklendirici aroma, 200 şişe rakı kiti ibareli alkollü içki yapımında kullanılan rakı aroması olmak üzere 5 bin 910 adet içki kiti, 2 bin 650 adet alkollü içki yapımında kullanılan doluma hazır boş şişe, 2 bin 500 adet alkollü içki yapımında kullanılan pastör pipet, 200 adet 5 litrelik alkollü içki yapımında kullanılan boş etil alkol bidonu, 250 alkollü içki ambalajlamasında kullanılan boş koli, 15 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 5 bin alkollü içki yapımında kullanılan şişe etiketi ele geçirildi.
Olayla ilgili A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA) Adana’da kaçak içki operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel
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