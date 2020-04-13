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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu Operasyonda 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi.

13.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:48

Adana 'da kaçak içki operasyonu

Operasyonda 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Köklüce Mahallesinde bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda adrese baskın yapan polisler piyasa değeri 400 bin lira olan 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana’da kaçak içki operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa
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