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Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.

10.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:36
'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Kaçakçılık dedektifleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken V.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Öte yandan polis ekipleri, içkileri imha etti.
Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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