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Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 500 bin TL değerinde kaçak olarak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

12.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:12
Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 500 bin TL değerinde kaçak olarak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Yurt Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak olarak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, piyasa değeri 500 bin TL olan 5 bin 910 şişe içki kiti, 2 bin 650 adet doluma hazır boş şişe, 2 bin 500 adet pastör pipeti, 200 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 250 adet içki ambalajlamasında kullanılan boş koli, 15 litre etil alkol ve 5 bin adet şişe etiketi ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürdüğü belirlenen A.D.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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