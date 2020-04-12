Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 500 bin TL değerinde kaçak olarak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

12.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:23
Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 500 bin TL değerinde kaçak olarak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Yurt Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak olarak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, piyasa değeri 500 bin TL olan 5 bin 910 şişe içki kiti, 2 bin 650 adet doluma hazır boş şişe, 2 bin 500 adet pastör pipeti, 200 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 250 adet içki ambalajlamasında kullanılan boş koli, 15 litre etil alkol ve 5 bin adet şişe etiketi ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürdüğü belirlenen A.D.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: Pekin'de ortaokul ve liseler yeniden açılıyor - Haber 12:44: Denizli, yasağın ikinci gününde hayalet şehre döndü - Haber 12:44: Koronavirüsü yenen Suriyeli araştırmacı, Türk sağlık çalışanlarına minnettar - Haber 12:43: Sağlık personeli aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 12:42: Gercüş'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haber 12:00: Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber