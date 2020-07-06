Adana'da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adana'da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildiADANA'da piyasa değeri 76 bin lira olan kaçak içki, cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

06.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:43
Adana'da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
ADANA'da piyasa değeri 76 bin lira olan kaçak içki, cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kentte önceden belirlenen iki adrese baskın yapan polisler, aramalarda, piyasa değeri 76 bin lira olan 112 şişe kaçak içki, 900 kaçak içki etiketi, 3 bin 965 cinsel içerikli ürün, 7 litre etil alkol, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 26 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü. Adana’da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Adana'da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:45: Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular - Haberler 12:42: Gönen'de kubar esrar ele geçirildi - Haberler 12:39: Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" sıcaktan bunalanları serinletiyor - Haberler 12:38: Vali Varol, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına kurban bağışında bulundu - Haberler 12:37: Fransa'daki Louvre Müzesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi - Haberler 12:26: Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:26: Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı - Haberler 10:35: Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler