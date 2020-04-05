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Adana'da kaçak maske operasyonu...Piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin maske ele geçirildi

Adana'da kaçak maske operasyonu...Piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin maske ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 kaçak maske ele geçirildi Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 kaçak maske ele geçirildi.

05.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:42
Adana 'da kaçak maske operasyonu...Piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin maske ele geçirildi
Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 kaçak maske ele geçirildi
ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 kaçak maske ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bir adreste kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Baskında piyasada değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 maske ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak B.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı.
Maskelere el koyan polis zanlıyı ifadesi aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Adana’da kaçak maske operasyonu...Piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, 3. Sayfa

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Adana'da kaçak maske operasyonu...Piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin maske ele geçirildi
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da kaçak maske operasyonu...Piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin maske ele geçirildi - Haberler
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