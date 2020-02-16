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Adana'da kaçak muayenehaneye operasyon

Adana'da kaçak muayenehaneye düzenlenen operasyonda tıbbi aletler ve çok sayıda ilaç ele geçirildi, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

16.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:48Adana'da kaçak muayenehaneye operasyon
'da kaçak muayenehaneye düzenlenen operasyonda tıbbi aletler ve çok sayıda ilaç ele geçirildi, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin kaçak muayenehane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Polis, yaptığı incelemede, her katta dolapların arkasına gizlenmiş gizli tuşların olduğunu ve bunlara basılarak kilidi açılıp girilebilen odaların bulunduğunu tespit etti.
Laboratuvar olarak kullanılan odalarda, sedye, stetoskop, bebek tartı cihazı, kürtaj çubuğu, ateş, tansiyon ve şeker ölçme cihazı, ultrason ve EKG cihazı ele geçirildi.
Eczane olarak kullanılan bir başka gizli odada ise 2 bin enjektör ile 6 bin 620 kutu ilaç bulundu.
Hastaların muayene edildiği odalarda da hasta kayıt defteri ile çok sayıda laboratuvar sonuçları ve tahlil raporları ele geçirildi.
Bekleme odası olarak kullanılan evin giriş katında bekleyen çok sayıda Suriyeli kadın ve çocuğun muayene olmaya geldiği tespit edildi.
Polis, kaçak muayenehanedeki, Suriye'de kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığı iddia edilen Shadi Alahmad A. (44) ve ona sekreterlik yapan Kafe Şeyh M. (44) ile Muhammet A'yı (36) gözaltına aldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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