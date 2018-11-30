Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana
'da, bir tırın dorsesinde yapılan aramada, 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İncirlik
Park Alanı'nda, durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde dedektör köpeği "Penny" ile yapılan aramada, rulo şeklindeki muşambaların arasına gizlenmiş 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan tır şoförü C.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.