Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana
'da, bir tırda yapılan aramada 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolunda yaptığı uygulamada, bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada, farklı markalarda 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA