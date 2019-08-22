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Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

22.08.2019 09:44 Adana'da kaçak sigara operasyonu
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe alıp Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Otomobildeki Suriye uyruklu şüpheliler A.Ö. ve A.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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