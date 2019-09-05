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Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak sigara üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

05.09.2019 10:55
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak sigara üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Narlıca Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir dolum makinesi, 50 kilogram kıyılmış tütün, "makaron" olarak tabir edilen bin 800 boş sigara tüpü ile tütün doldurulmuş 3 bin 800 "makaron" ele geçirildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı A.H'yi gözaltına aldı.
Adana'da kaçak sigara operasyonu

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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