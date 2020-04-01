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Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi

ADANA'da kaçak olarak maske, eldiven ve tulum üretilen 3 iş yerine baskın düzenlendi.

01.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:52
Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi

ADANA'da kaçak olarak maske, eldiven ve tulum üretilen 3 iş yerine baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri 330 bin lira olan 89 bin 50 adet maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir 'de merdiven altı eldiven, maske ve tulum üretildiği belirlenen 3 iş yerine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri 330 bin TL olan 86 bin 50 maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alınırken koruyucu maskelerin filtresiz kumaştan üretildiği tespit edildi. Baskında ele geçirilen malzemelere el konuldu. 3 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi - Haberler

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