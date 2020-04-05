Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu

Adana'da kaçak üretilen 40 bin 800 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

05.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:00
Adana'da kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu
Adana 'da kaçak üretilen 40 bin 800 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bazı medikal ürünleri hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak üreterek haksız kazanç sağlamak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Depodaki aramada izinsiz üretildiği belirlenen 40 bin 800 tıbbi maske ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana'da kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu Haberler
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman’da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti Haberler
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP’den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

10:09: Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı' - Haber 10:09: LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği - Haber 10:09: Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacak - Haber 10:09: Gönüllü öğretmen ve okul personeli sağlıkçılara 'Koruyucu yüz siperliği' üretiyor - Haber 10:08: ELAZIĞ Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 09:24: Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu - Haber 09:19: İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi - Haber 09:08: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı - Haber 09:07: Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı - Haber 08:22: CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber