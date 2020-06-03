Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonuADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 80 bin TL olan 133 şişe kaçak içki, doldurulmaya hazır 50 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

03.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:10
Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu
ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 80 bin TL olan 133 şişe kaçak içki, doldurulmaya hazır 50 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği baskında, piyasa değeri 80 bin TL olan 133 şişe kaçak içki, plastik bidonlar içerisinde 50 litre sahte içki ve 50 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.N.K. ve P.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana’da kaçak ve sahte içki operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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