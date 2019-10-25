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Adana'da kaçakçılık operasyonları

Adana'da bavullarından gümrük kaçağı tütün mamulü çıkan otobüs yolcusu iki kişi gözaltına alındı.

25.10.2019 10:44Adana'da kaçakçılık operasyonları
Adana'da bavullarından gümrük kaçağı tütün mamulü çıkan otobüs yolcusu iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında şüphelendiği iki şehirler arası yolcu otobüsünün durdurup arama yaptı.
Aramalarda yolculardan E.K. ve S.B'nin bavulundan gümrük kaçağı bin 199 paket sigara 2 bin 270 puro, 142 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Bunun üzerine iki yolcu da gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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