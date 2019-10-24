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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da bir otomobilde 189 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

24.10.2019 10:46Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da bir otomobilde 189 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Çukurova ilçesi yakınında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 189 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
Ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili sürücü E.G. gözaltına alındı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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