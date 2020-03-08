Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana polisinin yaptığı operasyonda 371 bin lira değerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
08.03.2020 10:35
Adana polisinin yaptığı operasyonda 371 bin lira değerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik eş zamanlı 5 adrese baskın yaptı. Polis, yaptığı baskında piyasa değeri 371 bin lira olan 900 litre kaçak içki, 7 bin 30 paket kaçak sigara, bin 80 tek dal boş makaron, 10 bin tek dal doldurulmuş makaron, 30 kilo kıyılmış tütün ve 45 şişe içki ele geçirdi. 5 zanlı ise gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik eş zamanlı 5 adrese baskın yaptı. Polis, yaptığı baskında piyasa değeri 371 bin lira olan 900 litre kaçak içki, 7 bin 30 paket kaçak sigara, bin 80 tek dal boş makaron, 10 bin tek dal doldurulmuş makaron, 30 kilo kıyılmış tütün ve 45 şişe içki ele geçirdi. 5 zanlı ise gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
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