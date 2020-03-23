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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

23.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:18
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Adana 'da gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29006 sokaktaki bir adrese kolilerle kaçak ürün getirildiği ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler, kolilerde gümrük kaçağı 128 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili Suriye uyruklu H.H. ve A.E.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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