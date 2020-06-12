Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltıADANA'da polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarda hafif ticari aracın torpido bölümüne zulalanmış halde 148 cep telefonu ele geçirildi.

12.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:42
Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı
ADANA'da polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarda hafif ticari aracın torpido bölümüne zulalanmış halde 148 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın ön torpido kısmına saklanmış gümrük kaçağı 148 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler 3 ayrı iş yerine yaptığı baskında, 1945 kaçak puro ve sigara, 494 cinsel gücü artırıcı ürün ile 9 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana’da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Haber
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen’den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Haber
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Haberler››Güncel››Adana'da kaçakçılık operasyonuna 4 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:15: 152 yıllık meslek lisesi, Marmara Bölgesi'ndeki okullar için sıra üretiyor - Haber 11:15: Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'tan veda mesajı - Haber 11:14: Bursa'da, 24 şüphelisinden 5'i daha adliyede - Haber 11:14: Okuldan önce 1000 kitap - Haber 11:14: Düzce Üniversitesi sosyal tesisleri açıldı - Haber 11:07: Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti - Ekonomi 11:06: Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz? - Haber 10:57: Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile - Haberler 10:05: Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı - Haber 09:22: Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı - Haber