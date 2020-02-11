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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

11.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:06Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 280 elektronik sigara kartuşu, 149 kilogram nargile tütünü, 50 cep telefonu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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