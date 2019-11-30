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Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince otoyolda durdurulan bir otomobilin bagajında gümrük kaçağı pipo tütünü ve elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

30.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:32Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
'da polis ekiplerince otoyolda durdurulan bir otomobilin bagajında gümrük kaçağı pipo tütünü ve elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla plakasını belirlediği bir otomobille kente gümrük kaçağı ürün getirileceğini tespit etti.
Şehrin giriş çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanında durdurdu.
Yapılan aramada aracın bagaj kısmında 3 bin 120 paket elektronik sigara kartuşu ile 2 bin 360 pakette 103 kilogram pipo tütünü bulundu.
Olayla ilgili sürücü K.B. ve yanındaki A.O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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