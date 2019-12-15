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Adana'da, KADEM'den engelli çocuk sahibi kadınlara ilk yardım eğitimi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, engelli çocuğu bulunan kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.

15.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:22Adana'da, KADEM'den engelli çocuk sahibi kadınlara ilk yardım eğitimi
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından, engelli çocuğu bulunan kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.
İl Sağlık İl Müdürlüğünde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personelince verilen ilk yardım eğitimine engelli çocuk sahibi kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
İki gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerde katılımcılara sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi verildi.
KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, amaçlarının engelli çocukların sağlığını koruyup, sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.
Engelli çocuk sahibi kadınların ilk yardım eğitimine daha fazla ihtiyaç duyduğunu gözlemlediklerini aktaran Arlıer, acil bir durumda profesyonel yardım sağlanana kadar ilk yardım müdahalesinin yapabilmesi için eğitim programını düzenlediklerini ifade etti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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