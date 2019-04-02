Adana'da Kadın Girişimciden Çilek Serası

Kaynak: İHA

Adana'da 1 dekar alanda çilek serası kuran girişimci kadın hasada başladı.Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesinde 1 dekar alanda Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle kurduğu çilek serasında hasada başlayan Arzu Özçay, böyle bir seraya sahip olmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Eşiyle beraber çilek hasadı yaptıklarını ve piyasadan da büyük talep gördüklerini söyleyen Özçay, "Günde yaklaşık 60 kilo çilek hasat ediyoruz. Seramızı daha da büyütüp geliştirmek istiyoruz" dedi.Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile İl Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Şube Müdürü Birsen Ergün, Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tekin hasat yapılan çilek serasını ziyaret etti.İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, üretici Arzu Özçay'a Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında ödenek tahsis edildiğini, sera yapım masrafının bir kısmını da üreticinin kendisinin karşıladığını söyledi. - ADANA