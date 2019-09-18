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Adana'da kadının darbedildiği iddiası

Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

18.09.2019 11:54Adana'da kadının darbedildiği iddiası
Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, darbedilip üzerine yanıcı madde döküldüğünü iddia eden Ebru Berköz Karaca'nın (48) şikayeti üzerine gözaltına alınan L.G. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaca ile L.G. ve D.G'nin işlettikleri bir tesisin devri konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Ebru Berköz Karaca, Kurttepe, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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