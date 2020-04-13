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Adana'da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kültür evlerinde eğitim alan kursiyerler koronavirüsle mücadele kapsamında halka dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.

13.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:31
Adana'da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kültür evlerinde eğitim alan kursiyerler koronavirüsle mücadele kapsamında halka dağıtılmak üzere maske üretimine başladı. Kadınların ürettiği maskeler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada para ile maske satışının yasaklandığını bildirdi. Salgın bitene kadar maske stoğunun ve üretim planlamasının hazır olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara ücretsiz şekilde maske ulaştırma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Adana 'da Yüreğir Belediyesi bünyesindeki kültür evlerinde eğitim alan kadın kursiyerler ve usta öğreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından maske üretimine başladı. Kadınların ürettiği günlük 20 bin maske, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de ilçeye bağlı Köprülü Mahallesi'ndeki semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

'DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Koronavirüsle mücadele konusunda ilk günden itibaren üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin aldığı önlemler, milletimizin de katkılarıyla etki gösterecek. Biz de belediye olarak tüm kamu binalarını, cadde ve sokakları, toplu taşıma araçlarını Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonlarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Yüreğir Kaymakamlığı ile ortak çalışmayla aşevlerimizde günlük 2 binden fazla vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük gıda kolisi yardımı yapıyoruz" dedi.

'GÜNLÜK 20 BİN MASKE ÜRETİYORUZ

Koronavirüsün bulaşıcılığını önleme konusunda maskelerin hayati önem arz ettiğini dile getiren Kocaispir, "Belediye olarak, devletimizin ortaya koyduğu açık iradeye destek olmak ve süreci kolaylaştırmak bakımından taşın altına elimizi koyduk. Kadınlarımız, kültür evlerimizde maske üretimine başladı. İlk hedefimiz, günlük 20 bin maske üretimi sağlayıp, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Bu maskeleri semt pazarlarında, koli ve sıcak yemek dağıtımı yapan personellerimiz kanalıyla vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Yüreğir, Adana, Güncel
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