Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı

Adana'da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttıADANA'nın Yüreğir ilçesinde kültür evlerinde eğitim alan kursiyerler koronavirüsle mücadele kapsamında halka dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.

13.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:10
Adana 'da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kültür evlerinde eğitim alan kursiyerler koronavirüsle mücadele kapsamında halka dağıtılmak üzere maske üretimine başladı. Kadınların ürettiği maskeler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada para ile maske satışının yasaklandığını bildirdi. Salgın bitene kadar maske stoğunun ve üretim planlamasının hazır olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara ücretsiz şekilde maske ulaştırma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.
Adana'da Yüreğir Belediyesi bünyesindeki kültür evlerinde eğitim alan kadın kursiyerler ve usta öğreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından maske üretimine başladı. Kadınların ürettiği günlük 20 bin maske, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de ilçeye bağlı Köprülü Mahallesi'ndeki semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
'DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'
Koronavirüsle mücadele konusunda ilk günden itibaren üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin aldığı önlemler, milletimizin de katkılarıyla etki gösterecek. Biz de belediye olarak tüm kamu binalarını, cadde ve sokakları, toplu taşıma araçlarını Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonlarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Yüreğir Kaymakamlığı ile ortak çalışmayla aşevlerimizde günlük 2 binden fazla vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük gıda kolisi yardımı yapıyoruz" dedi.
'GÜNLÜK 20 BİN MASKE ÜRETİYORUZ
Koronavirüsün bulaşıcılığını önleme konusunda maskelerin hayati önem arz ettiğini dile getiren Kocaispir, 'Belediye olarak, devletimizin ortaya koyduğu açık iradeye destek olmak ve süreci kolaylaştırmak bakımından taşın altına elimizi koyduk. Kadınlarımız, kültür evlerimizde maske üretimine başladı. İlk hedefimiz, günlük 20 bin maske üretimi sağlayıp, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Bu maskeleri semt pazarlarında, koli ve sıcak yemek dağıtımı yapan personellerimiz kanalıyla vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu. Adana’da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yüreğir, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Adana'da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:45: Okul müdürü direksiyon başında kalp krizinden öldü - Haber 14:44: Osmanlı marşlı 'dezenfekte' klibi ilgi gördü - Haber 14:44: Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı - Haber 14:44: Kazakistan, günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacak - Haber 14:43: Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 13:38: Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler