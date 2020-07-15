Adana’da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4377 Sokakta'ki kahvehanede oturan Emrah Gülçiçek, kahvehaneye giren şüpheli ya da şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

Başından ve göğsünden vurulan Gülçiçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kahvehane ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Gülçiçek'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.