Adana'da kahvehaneye silah baskını

Adana'da polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenelenen baskında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kahvehanede silah saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ihbarı yapılan adresi tespit eden ekipler, nöbetçi savcılığın talimatıyla buraya baskın düzenledi.

Baskında kahvehanede arama yapan ekipler, bir pompalı tüfekle bir tabanca ele geçirdi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, silahın sahiplerini yakalamak için çalışmalarını sürüdüyor.

Kaynak: AA