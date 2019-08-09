Haberler» Güncel» Haber

Adana'da kahvehaneye silah baskını

Adana'da polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenelenen baskında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.

09.08.2019 09:10 Adana'da kahvehaneye silah baskını
Adana'da polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenelenen baskında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kahvehanede silah saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ihbarı yapılan adresi tespit eden ekipler, nöbetçi savcılığın talimatıyla buraya baskın düzenledi.
Baskında kahvehanede arama yapan ekipler, bir pompalı tüfekle bir tabanca ele geçirdi.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri, silahın sahiplerini yakalamak için çalışmalarını sürüdüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12   Başkan Ali Çetinbaş: Bayramlar; dargınların barışarak hasretle kucaklaştığı istisnai günlerdir
11:12   Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
11:12   Son Dakika! Hükümetin kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu
11:12   Sağlık için hareket et yürüyüşü
11:12   Kurban pazarlarında bayram yoğunluğu
11:11   Olimpik havuzda, 2 bin çocuk, yüzme öğrendi
11:11   Kıbrıs Gazisi Apaydın'a Milli Mücadele Madalyası